VIDEO Femeia care a protestat goala in fata soldatilor inarmati. Tanara echipata doar cu masca de protectie face senzatie pe internet

O tanara, care nu purta nimic in afara de o masca de protectie neagra si o caciula, s-a indreptat linistita spre fortele de ordine inarmate pana in dinti si camuflate ca pentru o zona de razboi pe o strada din Portland, in seara zile de sambata, 18 iulie.Fortele de ordine, trimise de catre adminsitratia Trump, in ciuda criticilor venite de la oficialii locali, au lansat gaze lacrimogene si au retinut nenumarati activisti ce au continuat protestele declansate de uciderea lui George Floyd de catre politia din Minneapolis in data de 25 mai.Imaginile cu protestatara in pielea goala au capatat o aura suprarealista mai ales dupa ce inregistrarile arata cum fortele de ordine se retrag odata cu aparitia ei.Aceasta a stat in fata fortelor de ordine in pozitii de yoga, fapt ce a contribuit la surealismul imaginilor."Cand ti-e frica de femeile goale care se alatura unui protest", a scris pe Facebook , Oana Baluta, cadru universitar la Universitatea Bucuresti si SNSPA. "Naked Athena versus the legion of brutes (from protests in Portland)", a scris si Claudiu Tufis, cadru universitar la Facultatea de Stiinte Politice.