Georgia: 43 de persoane luate ostatice intr-o banca, eliberate dupa mai multe ore in care au fost tinute captive

Potrivit presei locale, atacatorul purta o uniforma a armatei si cerea o rascumparare de 500.000 de dolari.Ministerul de Externe a declarat ca continua investigatia si nu a specificat daca rascumpararea a fost platita.Barbatul inarmat a patruns in banca din orasul Zugdidi miercuri in jurul orei 14:30 (11:00 GMT).Imaginile difuzate de media georgiene il arata pe barbat, purtand o cagula si cu o grenada in mana, parasind cladirea bancii alaturi de alti trei barbati.Nu este clar cine au fost ostaticii. Potrivit primelor informatii, se vorbea initial de doar 20 de persoane, dar ministerul a venit ulterior cu clarificari.Dupa-amiaza, autoritatile au anuntat ca fortele speciale au incercuit zona din jurul bancii si au inceput o operatiune de "dezactivare" a atacatorului.Dupa negocieri cu politia, individul a inceput sa elibereze ostaticii unul cate unul, printre care si o femeie insarcinata.