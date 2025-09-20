Ce ascunde „insula nemuritorilor” din Grecia: obiceiurile care îi fac pe localnici să trăiască până la 100 de ani

Icaria, o insulă pitorească din Marea Egee, a intrat pe lista exclusivistă a celor cinci „zone albastre” ale lumii, locuri unde oamenii ating frecvent vârste de peste 90 de ani și trăiesc mai sănătos și mai fericit decât media globală. Cercetătorii spun că secretul stă într-un amestec unic de tradiții, dietă, mișcare și filozofie de viață.

Viața pe ritmul „siga, siga”

Pe insulă, timpul pare să curgă altfel. Localnicii trăiesc după expresia grecească „siga, siga”, „încet, încet”, evitând graba și stresul. Cafenelele sunt pline de oameni care discută ore întregi, iar ideea de „a nu face nimic” este ridicată la rang de artă. Comunitatea este esențială: oamenii se vizitează, petrec împreună și dansează până la răsărit la sărbătorile de vară numite panigiri.

Stilul alimentar joacă și el un rol cheie. Locuitorii consumă în special legume, verdețuri, ierburi din grădină, pește și ulei de măsline. Carnea se gătește doar duminica, iar mesele sunt simple, bazate pe rețete transmise din generație în generație.

Un alt element distinctiv îl reprezintă izvoarele termale de la Therma, considerate printre cele mai radioactive din lume, cu ape de până la 53 de grade Celsius. Localnicii le folosesc de secole pentru relaxare și sănătate.

Mișcarea este integrată natural în viața de zi cu zi. Insula muntoasă obligă oamenii să urce și să coboare pante abrupte, un tip de „antrenament” pe care îl fac toată viața. Astfel, nu este o raritate ca bunicii de 90 de ani să meargă pe jos kilometri întregi pentru a-și vizita prietenii.

