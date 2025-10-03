O sută de mii de pasageri ai Ryanair s-ar putea trezi cu zborurile anulate săptămâna viitoare. În ce perioadă ar putea fi date peste cap planurile călătorilor

O sută de mii de pasageri ai Ryanair s-ar putea trezi cu zborurile anulate săptămâna viitoare. FOTO X/@AeroinfoBCN

Aproximativ 100.000 de pasageri Ryanair riscă să rămână la sol săptămâna viitoare, din cauza unei greve a controlorilor de trafic aerian din Franța.

Protestul este organizat de sindicatul SNCTA, care reprezintă circa 60% dintre angajații din domeniu, și va avea loc între marți, 7 octombrie, și vineri dimineața, 10 octombrie, conform Libertatea.

Directorul executiv al Ryanair, Michael O'Leary, a avertizat că greva va provoca anulări masive.

„Este vorba de aproximativ 100.000 de pasageri ale căror zboruri vor fi anulate inutil miercurea și joia viitoare”, a declarat acesta pentru blogul Skys Money, citat de Metro.

Într-o zi obișnuită, compania operează aproximativ 3.500 de zboruri, dintre care 900 traversează spațiul aerian francez.

O'Leary a precizat că, atunci când are loc o grevă, aproape două treimi dintre acestea, adică în jur de 600 de curse, sunt anulate.

„Regatul Unit este țara ale cărei zboruri sunt anulate cel mai mult din cauza proximității geografice față de Franța”, a adăugat el.

Greva va afecta nu doar zborurile către și dinspre Franța, ci și rutele internaționale care traversează spațiul aerian francez, inclusiv către Italia, Grecia și Spania.

Ads

O'Leary a cerut ca zborurile care doar survolează Franța să fie protejate, afirmând că „perturbarea acestora reprezintă un abuz asupra pieței unice libere”.

Potrivit estimărilor, greva ar putea costa Ryanair până la 20 de milioane de lire sterline, însă compania spune că pasagerii sunt cei care vor resimți cel mai mult consecințele.

Mai multe alte companii aeriene europene, printre care EasyJet, British Airways, Vueling și Lufthansa, sunt de asemenea vizate de perturbări din cauza grevei din Franța.

Ads