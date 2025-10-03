O sută de mii de pasageri ai Ryanair s-ar putea trezi cu zborurile anulate săptămâna viitoare. În ce perioadă ar putea fi date peste cap planurile călătorilor

Autor: Luca Dinulescu
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 11:05
438 citiri
O sută de mii de pasageri ai Ryanair s-ar putea trezi cu zborurile anulate săptămâna viitoare. În ce perioadă ar putea fi date peste cap planurile călătorilor
O sută de mii de pasageri ai Ryanair s-ar putea trezi cu zborurile anulate săptămâna viitoare. FOTO X/@AeroinfoBCN

Aproximativ 100.000 de pasageri Ryanair riscă să rămână la sol săptămâna viitoare, din cauza unei greve a controlorilor de trafic aerian din Franța.

Protestul este organizat de sindicatul SNCTA, care reprezintă circa 60% dintre angajații din domeniu, și va avea loc între marți, 7 octombrie, și vineri dimineața, 10 octombrie, conform Libertatea.

Directorul executiv al Ryanair, Michael O'Leary, a avertizat că greva va provoca anulări masive.

„Este vorba de aproximativ 100.000 de pasageri ale căror zboruri vor fi anulate inutil miercurea și joia viitoare”, a declarat acesta pentru blogul Skys Money, citat de Metro.

Într-o zi obișnuită, compania operează aproximativ 3.500 de zboruri, dintre care 900 traversează spațiul aerian francez.

O'Leary a precizat că, atunci când are loc o grevă, aproape două treimi dintre acestea, adică în jur de 600 de curse, sunt anulate.

„Regatul Unit este țara ale cărei zboruri sunt anulate cel mai mult din cauza proximității geografice față de Franța”, a adăugat el.

Greva va afecta nu doar zborurile către și dinspre Franța, ci și rutele internaționale care traversează spațiul aerian francez, inclusiv către Italia, Grecia și Spania.

O'Leary a cerut ca zborurile care doar survolează Franța să fie protejate, afirmând că „perturbarea acestora reprezintă un abuz asupra pieței unice libere”.

Potrivit estimărilor, greva ar putea costa Ryanair până la 20 de milioane de lire sterline, însă compania spune că pasagerii sunt cei care vor resimți cel mai mult consecințele.

Mai multe alte companii aeriene europene, printre care EasyJet, British Airways, Vueling și Lufthansa, sunt de asemenea vizate de perturbări din cauza grevei din Franța.

Noile partide care vor concura la alegerile din 2028. Pericol pentru PSD, PNL, USR și AUR
Noile partide care vor concura la alegerile din 2028. Pericol pentru PSD, PNL, USR și AUR
Multe schimbări s-ar putea produce pe scena politică din România, până în anul 2028. Avertismentul aparține politologului Andrei Țăranu, pe fondul declinului PSD și PNL. Aproape de...
ANAF a anunțat oficial că a preluat casa lui Klaus Iohannis. Inspectorii au spart ușa și au schimbat yala
ANAF a anunțat oficial că a preluat casa lui Klaus Iohannis. Inspectorii au spart ușa și au schimbat yala
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a intrat vineri, 3 octombrie, în posesia cotei de jumătate din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, în centrul Sibiului, care...
#international, #transport aerian, #Ryanair , #stiri internationale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Acuzata ca i-a distrus casnicia lui Georgios Frangulis, Aryna Sabalenka a postat imaginile care fac inconjurul lumii
Digi24.ro
Trump decreteaza "conflict armat" cu cartelurile drogurilor pe care le numeste "organizatii teroriste"
Adevarul.ro
Linia frontului se fragilizeaza pentru rusi in Ucraina. Explicatiile unui fost membru ar trupelor speciale americane SEAL

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. UPDATE Incendiu la chiliile Mănăstirii Cozia Veche. Traficul pe Valea Oltului a fost blocat FOTO
  2. Greta Thunberg acuză că a fost răpită de forţele israeliene. Proteste la nivel mondial, după reținerea voluntarilor de pe ambarcaţiunile flotilei pentru Gaza VIDEO
  3. Avertisment de ultimă oră al Registrului Auto Român (RAR) pentru toți șoferii: „De acum te poți considera informat!”. Ce trebuie să știi despre anvelopele „all season”
  4. Aproape 90 de milioane de euro, costul modernizării a 56 de km de drum județean. Proiectul leagă mai multe județe din vestul țării
  5. Mașină de poliție lovită în timpul unei misiuni de un șofer în vârstă de 72 de ani. Agenții mergeau la un alt accident provocat de un senior VIDEO
  6. „România nu va accepta lecții despre democrație de la Rusia”. Reacția MAE după discursul lui Putin
  7. Discursul lui Putin i-a înfuriat pe ucraineni. Alerte cu drone în regiunea unde a avut loc forumul Grupului de discuții Valdai
  8. O sută de mii de pasageri ai Ryanair s-ar putea trezi cu zborurile anulate săptămâna viitoare. În ce perioadă ar putea fi date peste cap planurile călătorilor
  9. Summitul informal UE, sub amenințarea dronelor Rusiei
  10. Judecătoarea cercetată de Inspecția Judiciară criticase opinia CSM despre pensiile speciale. Implicarea politică a altor magistrați, ignorată