Peste 100 de detinuti de la Guantanamo sunt in greva foamei

Avocati ai islamistilor inchisi la baza americana Guantanamo au dezvaluit ca aproape toti detinutii se afla in greva foamei. Islamistii protesteaza astfel pentru ca li s-au confiscat Coranele.

"Clientul meu si alti barbati au transmis ca cea mai mare parte a celor inchisi in Tabara 6 sunt in greva, cu exceptia celor batrani sau bolnavi", a declarat Pardiss Kebriaei, un avocat din New York care il apara pe yemenitul Ghaleb Al-Bihanim. Potrivit Russia Today, care citeaza France Presse, cei aflati in greva isi pierd des cunostinta, tusesc cu sange si au fost mutati cu forta in alte aripi ale lagarului, pentru a putea fi tinuti mai bine sub observatie.

Imagini in premiera din interiorul inchisorii Guantanamo

In lagarul de la Guantanamo sunt inchisi 160 de islamisti suspectati de acte de terorism.

Primele informatii privind protestul detinutilor au aparut la inceputul lunii martie. "Aproximativ in jurul datei de 6 februarie, autoritatile le-au confiscat detinutilor obiectele personale, printre care se aflau paturi, cearsafuri, prosoape, periute de dinti, carti, fotografii de familie, CD-uri cu rugaciuni si scrisori. De asemenea, n-au mai avut voie sa faca exercitii fizice, toate fara o cauza aparenta", se arata intr-o scrisoare trimisa arametei americane de Center for Constitutional Rights (CCR).

Ads

Conform organizatiei, detinutilor le-au fost confiscate si Coranele, intr-o maniera "profanatoare", iar orele de rugaciune nu au mai fost respectate. Cea mai mare parte a celor inchisi la Guantanamo provin din Orientul Mijlociu, fiind musulmani devotati.

Detinutii de la Guantanamo, torturati cu muzica din Sesame Street

Autoritatile inchisorii au negat ca protestul are loc la o scara larga. Ei au spus ca doar noua detinuti refuza mancarea, cinci dintre ei fiind hraniti artificial, prin intermediul unor perfuzii.

"Sa fie foarte clar: nu au existat incidente de profanare a Coranului de catre gardieni sau translatori, nimic neobisnuit nu s-a intamplat in timpul perchezitiei", a declarat Robert Durand, un purtator de cuvant al inchisorii.

Presedintele american Barack Obama a promis, la inceputul primului sau mandat, inchiderea inchisorii de la Guantanamo, insa aceasta a ramas in continuare functionala.

Ads