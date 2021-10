Un fost terorist Al-Qaida descrie tortura la care a fost supus în închisori secrete CIA. "Cu cât cooperam mai mult, cu atât mă torturau mai mult"

Un fost deţinut în închisori secrete (”black sites”) CIA timp de trei ani, Majid Khan, arestat în Pakistan în 2003 sub acuzaţia că făcea parte din Al-Qaida, a depus în mod public mărturie - pentru prima oară - în faţa unui juriu militar, la baza militară americană Guantanamo, în Cuba, despre felul în care a fost torturat de către temnicerii săi din cadrul Agenţiei Centrale americane de Informaţii, relatează The New York Times (NYT).

Majid Khan a povestit timp de două ore supliciile la care a fost supus în perioada 2003-2006 în închisori secrete CIA.

Bărbatul, în prezent în vârstă de 41 de ani, s-a născut în Arabia Saudită, a crescut în Pakistan şi venit în Statele Unite, împreună cu familia sa, pe când era dolescent.

După atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001, fragilizat de moartea mamei sale, el a intrat în Al-Qaida.

Majid Khan a fost arestat în martie 2003 în Pakistan.

El dă asigurări că a cooperat cu autorităţile americane încă de la început, cărora le-a spus tot ceea ce ştia, în speranţa de a fi eliberat.

”În schimb, cu cât cooperam mai mult, cu atât mă torturau mai mult”, a declarat el joi, în timpul procesului.

Majid Khan a descris locul în care a fost deţinut drept un ”donjon” în care a fost ”tratat ca un câine”.

El a declarat că a fost umilit cu regularitate, că a fost lăsat complet dezbrăcat şi cu o cagulă pe cap şi că era legat de mâini în aşa fel încât să nu poată dormi.

El a evocat, în faţa tatălui şi surorii sale, veniţi să-l vadă pentru prima oară de când a plecast în Pakistan, ”tehnici de interogare” violente şi crude folosite de către agenţi CIA cu scopul de a obţine informaţii şi mărturii de la persoane suspectate de terorism.

Între aceste ”tehnici”, el a evocat hrănirea forţată cu un tub înfipt în gât sau în anus, atunci când refuza să se hrănească, simulări ale înecului cu apă rece ca gheaţa şi numeroase vioenţe fizice.

CIA a refuzat că comenteze aceste acuzaţii, potrivit NYT, amintind doar că programul sîu de detenţie şi interogare s-a încheiat în 2009.

Majid Khan riscă până la 40 de ani de închisoare, după ce a pledat vinovat de terorism, încălcarea dreptului războiului şi livrarea unor sume de bani Al-Qaida.

Cu toate acestea, din cauză că a cooperat cu unele dintre autorităţile americane de cel mai înalt rang timp de aproape un deceniu şi pentru că pare spăşit, el ar putea fi eliberat în februarie 2025, scrie cotidianul newyorkez.

Ads