Cei doi erau vizati de o investigatie a autoritatilor judiciare din Haiti in legatura cu mai multe fraude bancare, arata presa locala In momentul arestarii celor doi, politistii au gasit 58 de carduri bancare a caror provenienta nu au putut-o justifica. In acelasi timp, romani detineau 1,9 milioane de Gourdes (echivalentul a aproximativ 30.000 de dolari americani).20 de persoane au depus plangere pana in acest moment. Se pare ca cei doi furau PIN-urile si datele de identificare, apoi clonau carduri cu care extrageau bani de la bancomate.