Guvernul din Haiti cere sprijin Statelor Unite si ONU pentru apararea punctelor strategice ale tarii

''Dupa asasinarea presedintelui, ne-am gandit ca mercenarii ar putea distruge unele infrastructuri pentru a crea haos in tara. In cadrul unei convorbiri telefonice cu secretarul de stat al SUA si cu responsabili ai ONU am facut aceasta solicitare", a declarat pentru AFP Mathias Pierre, ministrul responsabil cu probleme electorale.Presedintele haitian Jovenel Moise, in varsta de 53 de ani, a fost asasinat in noaptea de marti spre miercuri de barbati inarmati care au luat cu asalt resedinta acestuia din cartierul Pelerin situat in capitala tarii, Port-au-Prince. In atac a fost grav ranita si prima doamna, Martine Moise.