Autoritatile taiwaneze se tem ca Beijingul vrea sa faca din Taiwan "urmatorul Hong Kong"

"Viata noastra cotidiana devine din ce in ce mai dificila pe masura ce China continua sa faca presiuni asupra Taiwanului pentru ca noi sa acceptam conditiile sale politice, conditii ce vor face din Taiwan urmatorul Hong Kong", i-a declarat Wu secretarului american pentru sanatate Alex Azar, a carui vizita istorica in Taiwan a fost condamnata de Beijing.In Hong Kong, represiunea anti-disidenta s-a intensificat de la intrarea in vigoare a legii draconice de securitate nationala impusa de Beijing la sfarsitul lunii iunie.China incearca sa faca din teritoriul democratic Taiwan "urmatorul Hong Kong", a acuzat marti ministrul taiwanez de externe Joseph Wu dupa o intalnire cu un inalt responsabil american aflat in vizita in insula, informeaza marti France Presse.