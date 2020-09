Coronavirus: Posibil focar detectat la un laborator de cercetare a SARS-CoV-2 din Hong Kong

Potrivit televiziunii publice RTHK, autoritatile au confirmat sambata un caz de contagiere la o angajata a laboratorului si a fost detectata prezenta coronavirusului in 14 dintre cele 37 de probe prelevate in laboratorul situat in Scoala de Sanatate Publica a Universitatii din Hong Kong.Prin urmare, 40 de colegi ai angajatei laboratorului au fost plasati in carantina, desi niciunul dintre ei nu a fost testat pozitiv cu noul coronavirus.Probele prelevate din laborator nu erau contagioase, iar autoritatile sanitare au asigurat ca nu exista dovezi ca infectarea ar fi avut loc in laborator.Toti lucratorii centrului au fost supusi testelor ca masura de precautie.Potrivit ziarului local South China Morning Post, laboratorul se afla sub conducerea reputatului virusolog Malik Peiris, unul dintre principalii cercetatori din Hong Kong asupra noului coronavirus.Este primul cercetator care a confirmat prezenta infectiei COVID-19 la un caine in luna martie si care a colaborat cu guvernul la studii serologice si la teste cu anticorpi. Malik Peiris nu va fi nevoit sa stea in carantina deoarece nu se afla Hong Kong la detectarea cazului, fiind in vizita in Sri Lanka Situatia creata de pandemia de COVID-19 s-a ameliorat la Hong Kong in ultimele saptamani, dupa o vara complicata de un nou val de contagieri cand numarul infectarilor a crescut de patru ori fata de cele 1.200 raportate in iunie.Cifra totala a contagierilor in fosta colonie britanica se ridica la peste 5.000 si la 103 decesele provocate de COVID-19.