Crestinii din Hong Kong, la mana Partidului Comunist Chinez

In China continentala crestinii care sfideaza tentativele guvernului chinez de a le controla bisericile se confrunta cu persecutii, arestari si incarcerare, potrivit National Review Bisericile clandestine sunt distruse si crucile arse. Traducerile Bibliei trebuie aprobate de catre Partidul Comunist chinez si sunt adesea modificate la cererea acestuia.In Hong Kong insa crestinii se bucurau de libertatea religioasa garantata de independenta sa legala, care recunostea drepturi fundamentale, precum libertatea de constiinta si religie. Crestinii, care formeaza peste 10% din populatia orasului, au organizat manifestatii pasnice, cantand imnuri in care isi afirmau credinta.Mii de oameni au iesit in strada si multi protestanti si catolici s-au unit sub o cauza comuna alaturi de demonstrantii pro-democratie.Noua lege a securitatii nationale, impusa in Hong Kong de catre China, interzice secesiunea, subminarea autoritatii statului, terorismul si colaborarea cu puterile straine.Insa termenii sunt atat de larg definiti, incat pot fi folositi arbitrar pentru a interzice orice forma de dizidenta.Clauzele privind subminarea statului si colaborarea cu o putere straina ingrijoreaza in mod deosebit minoritatile religioase, in special catolicii si alti crestini.Clauza privind subminarea autoritatii statului le interzice practic crestinilor sa critice guvernul chinez. Inainte de adoptarea legii securitatii nationale numerosi crestini din Hong Kong au fost vocali impotriva nedreptatilor comise in China continentala., a declarat pentru National Review un avocat catolic care lucreaza la o institutie financiara din oras, acesta dorind insa sa ii fie pastrat anonimatul, de frica autoritatilor.Clauza privind colaborarea cu o putere straina le interzice crestinilor sa caute si sa accepte ajutor in strainatate, inclusiv de la Vatican . Suveranul pontif fiind in Roma, Biserica Catolica este o institutie straina, potrivit definitiei autoritatilor chineze."Aceasta masura poate fi folosita cu usurinta pentru a ataca si penaliza bisericile, in special in diocezele catolice care primesc instructiuni si directive de la Vatican", a declarat un alt avocat catolic din Hong Kong."Bisericile pot fi desfiintate si bunurile lor confiscate, daca incalca legea", a adaugat acesta, avertizand ca incalcarea oricareia din clauzele legii securitatii nationale poate fi penalizata cu detentie pe viata.Principala problema este ca Hong Kong-ul n-are nicio putere in fata unor astfel de sentinte si nu exista nicio garantie ca persoanele acuzate sau suspectate de incalcarea noii legi nu vor fi extradate in China continentala pentru a fi judecate acolo.Dar, potrivit legii, acuzatii ar trebui judecati fara un juriu in Hong Kong. Autoritatile de la Beijing au renuntat la legea privind extradarile, propusa in 2019, care a provocat protestele masive in Hong Kong, noua lege a securitatii nationale aducand sistemul judiciar chinez in Hong Kong.Reprezentantii principalelor culte religioase au fost convocati la o intalnire cu autoritatile in luna iunie, inainte de implementarea legii, si ulterior si-au exprimat sprijinul pentru aceasta."Se pare ca sunt indeaproape monitorizati de catre guvern", a declarat unul dintre avocatii catolici intervievati de National Review.Cardinalul Joseph Zen, un fost episcop al orasului s-a declarat impotriva legii securitatii nationale. Un critic indelungat al regimului comunist chinez din cauza incalcarii drepturilor omului, acesta a declarat ca este pregatit sa fie arestat sub noua legislatie.Unii pastori crestini s-au pronuntat si ei curajos impotriva noii legi, precum presedintele Conventiei Baptiste din Hong Kong, acesta fiind insa fortat sa isi retraga declaratiile pentru a-si proteja biserica.Alti lideri crestini au decis sa isi exprime ingrijorarile intr-o maniera mai sigura: episcopul Joseph Ha, care anterior a sustinut miscarea pro-democratie, s-a abtinut de la a critica public noua lege, insa si-a indemnat enoriasii sa poarte crucifixe pe strada.In 2018, papa Francisc a ajuns la un acord cu guvernul de la Beijing, pentru numirea de episcopi in China continentala. Acordul urmeaza sa expire in septembrie, iar mizele sunt ridicate pentru Vatican in tentativa sa de a-si pastra rolul limitat in viata crestinilor catolici din China.Drept urmare,. Multi catolici din Hong Kong sunt consternati de conducerea sa."Nu o mai vad ca o catolica", a declarat unul din avocatii din Hong Kong, adaugand ca "va trebui sa raspunda pentru faptele ei cand va veni Judecata de apoi".