In Hong Kong reprimarea miscarii pentru democratie se intensifica. Alegerile au fost amanate cu un an

La un an de la manifestatii fara precedent in fosta colonie britanica retrocedata in 1997, puterea centrala chineza a angajat o preluare in forta a controlului asupra teritoriului sau semiautonom, printr-o lege dura a securitatii nationale, impusa la sfarsitul lui iunie, relateaza AFP.Multi opozanti au prezentat aceasta lege drept ultimul cui batut in sicriul principiului "o tara, doua sisteme", al carui scop era sa garanteze pana in 2047 libertati necunocute altundeva in China continentala.Saptamanile de dupa adoptarea legii au confirmat tensiunea brutala si o reprimare a miscarii in favoarea democratiei.Sefa Executivului local, Carrie Lam, numita de Beijing, a anuntat vineri amanarea alegerilor care urmau sa permita, in septembrie, o reinnoire a Consiliului Legislativ (LegCo, Parlamentul local)."REZISTENTA" VA CONTINUAEa a vorbit despre "decizia cea mai dificila" luata la inceputul anului, in ianuarie, cu privire la pandemia covid-19 in oras - care inregistreaza de la inceputul lunii o crestere puternica - adaugand ca Beijingul sustine aceasta initiativa.Aceasta decizie va alimenta furia taberei in favoarea democratiei, care a indemnat-o pe Lam sa nu instrumentalizeze pandemia covid-19 pentru a se proteja de o deruta la urne.Autoritatile au anuntat joi invalidarea candidaturilor a 12 activisti in favoarea democratei in aceste alegeri."Rezistenta noastra va continua si speram ca lumea ne va fi alaturi in aceste batalii viitoare", a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, Joshua Wong, care a fost in 2014 fata "miscarii umbrelelor" si a carui candidatura a fost de asemnea respinsa."Este fara vreo indoiala perioada celei mai sacandaloase fraude electorale din istoria Hong Kongului", a declarat cel pe care autoritatile l-au impiedicat deja sa candideze in alegerile din noiembrie, in care tabara in favoarea democratiei a triumfat.Executivul a prezentat, intr-un comunicat, o lunga lista cu motive ale acestor descalificari, citand faptul ca unii candidati au criticat legea securitatii sau au refuzat sa recunoasca suveranitatea chineza.In mod grotesc, executivul reproseaza unora faptul ca intentioneaza sa obtina majoritatea in LegCo.Tabara in favoarea democratiei spera sa marcheze puncte pe seama popularitatii contestarii si succesului in scrutinele locale din noiembrie, pentru a obtine pentru prima oara o majoritate intr-o Camera astfel alcatuita incat inclina automat in favoarea Beijingului.Peste 600.000 de locuitori ai Hong Kongului au participat la jumatatea lui iulie la alegerile primare organizate de tabara democratiei, o consulatre analizata drept un mare succes popular."PRABUSIRE CONSTITUTIONALA"Peste jumatate dintre cele 3.272 de contaminari cu noul coronavirus inregistrate la Hong Kong au fost inregistrate de la inceputul lui iulie."Ar fi o prabusire totala a sistemului nostru constitutional", a avertizat, intr-un comunicat, inainte de anuntarea amanarii alegerilor, o coalitie de partide democrate.Invalidarea candidaturilor a avut loc la mai putin de 24 de ore dupa arestarea, miercuri seara, a patru studenti - trei baieti si o fata, cu varste cuprinse intre 16 si 21 de ani - fosti membri ai unei organizatii care sustine independenta, organizatie dizovata recent.Acestea au fost primele arestari efectuate de unitatea creata in cadrul Politiei din Hong Kong cu scopul de a impune respectarea legii securitatii.Cei patru studenti au fost eliberati vineri, pe cautiune.Tabara in favoarea democratiei si-a exprimat emotia, cu o zi inainte, fata de destituirea de catre Universitatea din Hong Kong a profesorului de drept Benny Tai, care a fost incarcerat in 2019 cu privire la rolul sau in "miscarea umbrelelor".Un avocat neobosit al non-violentei, Tai a fost unul dintre organizatorii alegerilor primare ale taberei in favoarea democratiei."Teroarea alba si politica fricii actioneaza la Hong Kong", a denuntat joi un camarad de lupta al lui Joshua Wong, Nathan Law, care s-a exilat la Londra.