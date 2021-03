Inalt diplomat american: "Reforma electorala pe care China o doreste in Hong Kong este un atac direct la autonomia teritoriului"

"Statele Unite condamna atacurile persistente ale Republicii Populare Chineze impotriva institutiilor democratice din Hong Kong", a declarat purtatorul de cuvant al diplomatiei americane, Ned Price, in cursul unei conferinte de presa.Beijingul si-a intensificat ofensiva pentru a-si impune vointa la Hong Kong, cu o reforma electorala care ii va permite sa excluda de la alegeri candidatii opozitiei care militeaza pentru democratie."Acesta este un atac direct asupra autonomiei Hong Kongului, a libertatilor si a proceselor democratice din Hong Kong", a apreciat Ned Price. In opinia lui, reforma "va limita participarea, va reduce reprezentarea democratica si va inabusi dezbaterea ceea ce contravine vointei clare a poporului din Hong Kong"."Daca vor intra in vigoare, aceste masuri ar submina in mod drastic institutiile democratice din Hong Kong", a adaugat el.Adunarea Nationala a Poporului (ANP) chinez a anuntat miercuri ca va delibera asupra modificarii sistemului electoral in regiunea administrativa speciala Hong Kong. O decizie este asteptata la 11 martie.Sesiunea anuala a ANP incepe la 5 martie si s-ar putea incheia cu noi masuri pentru intarirea controlului Chinei asupra acestui teritoriu semi-autonom, dupa ce anul trecut a fost impusa o lege privind securitatea nationala.