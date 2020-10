Statele Unite, "indignate" de arestarea a zeci de protestatari din Hong Kong de Ziua Nationala a Chinei

Ziua de 1 octombrie este folosita de unii protestatari ca zi de actiune pentru a-si exprima nemultumirile fata de modul in care Beijingul conduce fosta colonie britanica."Suntem indignati de arestarea arbitrara de catre guvernul din Hong Kong a peste 80 de persoane pe 1 octombrie", a declarat purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat Morgan Ortagus intr-un comunicat dat publicitatii sambata."Deplangem utilizarea continua de catre autoritatile locale a legii in scopuri politice, care este contrara respectarii statului de drept si a drepturilor omului, inclusiv a drepturilor la adunare si libera exprimare", a adaugat ea.Politia din Hong Kong a respins o cerere a organizatiilor din societatea civila de a-si organiza marsul anual pe insula Hong Kong. Adunarile a mai mult de patru persoane sunt interzise in conformitate cu restrictiile locale pentru combaterea coronavirusului.In pofida avertismentelor, mici grupuri de protestatari s-au adunat joi pe insula pentru a protesta. Circa 6.000 de politisti au fost desfasurati inainte de proteste, potrivit South China Morning Post.Radioteleviziunea din Hong Kong (RTHK) a relatat ca cel putin 86 de persoane au fost arestate, citand politia.Daca vor fi gasiti vinovati, protestatarii arestati risca pana la cinci ani de inchisoare in conformitate cu legile de ordine publica din Hong Kong.Departamentul de Stat a afirmat ca arestarile ilustreaza "incalcarea completa" a principiului "O tara, doua sisteme" pe care China s-a angajat sa-l respecte pentru a mentine autonomia Hong Kong-ului.Beijingul a introdus o noua lege privind securitatea nationala in Hong Kong in iunie, amplu criticata la nivel international drept o tentativa de a reprima opozitia.