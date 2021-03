Statele Unite, mesaj dur la adresa Beijingului: "China foloseste constrangerea si agresiunea pentru a eroda in mod sistematic autonomia in Hong Kong"

"China foloseste constrangerea si agresiunea pentru a eroda in mod sistematic autonomia in Hong Kong , a diminua democratia din Taiwan, a abuza de drepturile omului in Xinjiang si Tibet si a-si afirma revendicarile maritime in Marea Chinei de Sud, care incalca dreptul international", a spus Blinken intr-o conferinta de presa "Suntem uniti in viziunea unei regiuni Indo-Pacific libere si deschise, in care tarile respecta regulile, coopereaza ori de cate ori pot si isi solutioneaza diferentele in mod pasnic. Si, in special, vom raspunde, daca va fi necesar, atunci cand China foloseste constrangerea sau agresiunea pentru a-si face drum", a adaugat el. Comentariile lui Blinken vin cu cateva zile inainte ca el si consilierul pentru securitate nationala Jake Sullivan sa poarte discutii la nivel inalt, in persoana, cu reprezentanti chinezi. Blinken si Sullivan se vor intalni, in Alaska, cu Yang Jiechi, membru al principalului organ decizional al Partidului Comunist chinez, si cu Wang Yi, ministrul chinez de Externe.Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe chinez, Zhao Lijian, a declarat marti ca Beijingul spera ca o relatie mai puternica intre SUA si Japonia nu va dauna altor tari din regiune."Credem ca cooperarea si comunicarea dintre Japonia si SUA ar trebui sa consolideze intelegerea si increderea regionala, ar trebui sa fie benefice pentru cooperarea dintre tarile din regiune si benefice pentru pace si stabilitate in regiunea Asia-Pacific si ca nu ar trebui sa vizeze o terta parte sau sa afecteze interesele oricarei terte parti", a spus ministrul chinez in timpul unei conferinte de presa.Presedintele Joe Biden , care a vorbit cu presedintele chinez Xi Jinping luna trecuta, a spus anterior ca abordarea sa fata de China ar fi diferita de cea a predecesorului sau, in sensul ca va lucra mai strans cu aliatii pentru a construi o reactie comuna impotriva Beijingului.Blinken, alaturi de secretarul Apararii, Lloyd Austin, a sosit marti la Tokyo intr-un efort de a consolida aliantele si a reafirma angajamentele cu partenerii americani cheie din regiune. Cei doi vor calatori, de asemenea, la Seul, miercuri, unde intentioneaza sa discute cooperarea in materie de securitate si provocarile ridicate in mare parte de China si Coreea de Nord Deplasarea comuna a lui Blinken si Austin este prima calatorie in strainatate a celor doi in calitate de membri ai administratiei Biden.Tot marti, Coreea de Nord a rupt tacerea pentru prima data de cand Biden a devenit presedinte si a trimis un mesaj agresiv Statelor Unite."Profitam de aceasta ocazie pentru a avertiza noua administratie americana care incearca din rasputeri sa scoata miros de praf de pusca in tara noastra", a declarat Kim Yo Jong, puternica sora a liderului nord-coreean Kim Jong-un, referindu-se la exercitii militare comune americane si sud-coreene in regiune.