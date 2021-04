Statele Unite denunta condamnarile ''politice'' ale militantilor prodemocratie din Hong Kong

Secretarul de stat american, Antony Blinken, a afirmat ca hotararile instantei sunt "motivate politic" si a solicitat eliberarea persoanelor "inchise pentru exercitarea libertatilor lor fundamentale".Jimmy Lai a fost condamnat vineri pentru rolul sau in organizarea in 2019 a doua mari manifestatii in favoarea democratiei.Alti patru activisti au primit pedepse cuprinse intre opt si 18 luni de inchisoare, iar patru pedepse cu inchisoarea cu suspendare. Faptele erau pasibile de cinci ani de detentie."Vom continua sa fim alaturi de poporul din Hong Kong care incearca sa raspunda la atacurile Beijingului asupra libertatilor si autonomiei" teritoriului retrocedat Chinei de Marea Britanie in 1997, a adaugat seful diplomatiei de la Washington