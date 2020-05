UE reactioneaza dur dupa ce China a adoptat legea securitatii pentru Hong Kong

Ziare.

com

"Ne exprimam grava ingrijorare fata de masurile luate de China (...). Credem ca ele risca sa submineze grav principiul 'o tara, doua sisteme'", a declarat el in finalul unei reuniuni prin videoconferinta a sefilor diplomatiilor Celor 27."Relatia noastra cu China se bazeaza pe respectul si increderea reciproce, insa aceasta decizie pune acest lucru in discutie", a avertizat Borrell. Donald Trump urmeaza sa-si anunte in zilele urmatoare reactia fata de legea securitatii nationale pe care China se pregateste sa o aplice in fosta colonie britanica.Beijingul respinge orice amestec in afacerile sale interne la Hong Kong.Inaltul Reprezentant UE pentru Politica Externa Josep Borrell preconizeaza o strategie europeana mai "robusta" privind China.El si-a exprimat, in Consiliul de Securitate al ONU , "ingrijorarea" fata de proiectul chinez de lege privind securitatea nationala la Hong Kong si a indemnat Beijingul sa-si revuzuiasca decizia.