Uniunea Europeana sprijina Hong Kong-ul si avertizeaza Beijing-ul

"Uniunea Europeana va elabora un raspuns coordonat in sprijinul autonomiei Hong Kong-ului", a declarat Josep Borrell, dupa o intalnire cu ministrii de externe ai UE la Bruxelles, prima dupa patru luni, noteaza AFP, citata de AGERPRES Josep Borrell a vorbit in special despre vize si burse care sa permita locuitorilor din Kong Kong sa calatoreasca in UE si despre restrictii la exportul de arme destinate fortelor de securitate."Am adoptat astazi un dublu mesaj cu un sprijin pentru autonomia Hong Kong-ului si libertatile fundamentale si, in ceea ce priveste China, spunem ca masurile vor avea un impact asupra relatiilor noastre", a declarat seful diplomatiei europene."Astazi, cu Franta, ne-am propus sa adoptam o pozitie europeana cu privire la modul in care vom trata cu Hong Kong-ul in viitor, cand legea de securitate va fi aplicata in teritoriu", a indicat, la randul sau, seful diplomatiei germane Heiko Maas, a carui tara detine de la 1 iulie presedintia prin rotatie a UE.Omologul sau francez, Jean-Yves le Drian, nu a facut declaratii luni, dar miercurea trecuta a anuntat hotararea Frantei de a reactiona. "Avem in vedere masuri pe care va trebui sa le anunt cand va veni momentul", a declarat el."Acest lucru trebuie sa aiba un impact asupra exporturilor de arme, de exemplu, inclusiv cele cu dubla utilizare (civila si militara). Consideram logic sa tratam Hong Kong-ul in acelasi mod in care tratam China continentala", care este deja vizata de acest tip de masura, a insistat Heiko Maas.Ministrul german intentioneaza "sa faciliteze intrarea chinezilor din Hong Kong in Europa si sa sprijine activitatea oamenilor de stiinta, a cercetatorilor, jurnalistilor si artistilor care intampina probleme prin programe de burse si un acces mai usor".De asemenea, UE trebuie sa se pronunte asupra unei modificari a acordurilor de extradare, potrivit oficialului german, care a mentionat si asistenta juridica reciproca."Cred ca toate statele membre ale Uniunii Europene se gandesc deja la aceasta", a mai spus el.