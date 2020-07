Uniunea Europeana va limita exporturile de tehnologie in Hong Kong, ca prima reactie la noua lege pentru securitate nationala impusa de China

"Exprimand "ingrijorarea serioasa" fata de noua lege de securitate nationala imusa de China, cele 27 de state membre au convenit vineri o serie de sanctiuni, inclusiv restrictii comerciale si o evaluare a acordurilor referitoare la vize convenite cu Hong Kongul.Documentul, sustinut de ambasadorii UE, afirma ca blocul comunitar "va analiza in continuare si va limita exporturile de echipamente sensibile si de tehnologii pentru utilizare in Hong Kong, in special atunci cand exista susapiciuni privind utilizarea pentru represiune interna, interceptarea comunicatiilor interne sau pentru supraveghere cibernetica".Documentul ar urma sa intre in vigoare marti.Noua lege de securitate ntionala adoptata de China pentru Hong Kong pedepseste subversiunea, secesiunea, terorismul si ciocnirile cu fortele de ordine cu pana la inchisoarea pe viata.Criticii legii se tem ca aceasta va ingradi drepturile promise teritoriului atunci cand acesta a revenit sub controlul Chinei in 1997, inclusiv dreptul de a protesta si independenta sistemului de justitie.Sustinatorii legii spun ca aceasta va aduce stabilitate dupa protestele anti-guvernamentale si anti-chineze deseori violente izbucnite anul trecut.Uniunea Europeana s-a mai angajat sa "analizeze implicatiile legii pentru securitate nationala pentru politicile referitoare la azil, imigratie, vize si rezidenta", arata documentul.UE nu va lansa deocamdata noi negocieri cu Hong Kongul si va analiza implicatiile legii pentru securitate nationala asupra acordurilor existentea.