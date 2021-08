Arestări în criza incendiilor din Grecia, în timp ce Guvernul promite ajutoare familiilor pentru fiecare familie rămasă fără casă

Se reaprind focarele

Bani pentru grecii rămași fără case

Peste 100 de pompieri români, în Grecia

Miercuri este din nou cod portocaliu de temperaturi ridicate pentru mare parte din țară, inclusiv insula Evia, unde unul dintre focuri s-a reaprins, conform Digi 24 Doi bărbați, acuzați că au pornit intenționat mai multe incendii, au fost arestați, anunță autorităților.A reizbucnit focarul de lângă Pefki, de pe coasta de nord a insulei Evia. Este vorba despre localitatea de unde sute de oameni au fost evacuați cu un feribot tras direct pe plajă. Incendiul de aici părea sub control, dar vântul puternic a reaprins focul. Pompierii aveau deja altă prioritate, un focar aflat la 10 kilometri spre sud, lângă localitatea Avgaria. Acolo activează echipa de pompieri veniți din Slovacia, care sunt mirați de gravitatea lucrurilor.Este primul contact cu focul de aici. Este straniu, este un incendiu uriaș care nu este ușor de adus sub control. Facem tot ce putem", a spus Peter Kovalik, un pompier slovac.Locuitorii din Avgaria au fost îndemnați să plece către un loc mai sigur, dar unii au refuzat categoric:"Ne este foarte frică, dar trebuie să rămânem"."Nu plecăm, deoarece este proprietatea noastră și avem impresia că dacă plecăm, casele noastre vor fi arse".După ce premierul Greciei și-a cerut scuze pentru slăbiciunea arătată de stat în lupta cu flăcările, șeful protecției civile a fost atât de emoționat în timpul unei conferințe de presă încât a fost la un pas să izbucnească în plâns.Nikos Hardalias, adjunctul ministrului Protecției Civile din Grecia: "Fiecare casă care a fost distrusă este o tragedie pentru noi toți și este ca o lovitură în inimă. Dar ceea ce știu este că o luptă uriașă a fost dată în ultimele zile. Am rămas cu toții acolo, fără să dormim, în toate aceste zile."Grecia a aprobat un buget de 500 de milioane de euro pentru repararea și compensarea daunelor provocate de flăcări.Statul va plăti în special până la 150.000 de euro pe casă distrusă, a detaliat el pe contul său oficial de Twitter , cu plata imediată a unui avans de 20.000, 12.000 sau 5.000 de euro, în funcţie de gradul de degradare al locuinţei.Sunt prevăzute, de asemenea, scutiri de la impozitele pe proprietate şi contribuţii sociale. De asemenea, statul grec va debloca 224 de milioane de euro pentru reîmpădurirea a 165.000 de hectare, sumă care poate fi majorată dacă este necesar.Cele peste 500 de incendii au dus la evacuarea a zeci de sate şi mii de oameni, stârnind totodată nemulţumire şi critici legate de reacţia guvernului. Premierul Mitsotakis şi-a cerut scuze luni seara la televiziune şi a promis că greşelile vor fi identificate şi remediate, dar a făcut în acelaşi timp apel la unitate. Peste 100 de pompieri români au fost trimiși de Guvernul român pentru a-i ajuta pe colegii lor eleni să lupte cu focul.„În cea de-a patra zi, acțiunile de stingere a incendiilor vor continua cu 6 mașini de stingere, 2 cisterne și 1 dronă, în zona Spathari. Totodată, șase pompieri vor avea misiunea de a asigura alimentarea autospecialelor cu apă, precum și crearea de culoare pentru limitarea propagării incendiilor, cu ajutorul drujbelor.Alături de ei vor fi pompierii din Republica Moldova , care intervin cu 2 mașini de stingere. În cursul zilei de ieri, forțele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din Republica Moldova au sosit în Grecia, în baza de operații a pompierilor militari români.25 de pompieri care încadrează 4 autospeciale de intervenție s-au alăturat pompierilor salvatori din România, în vederea sprijinirii acestora în lupta cu incendiile de vegetație și fond forestier care au pus stăpânire pe mai multe zone de pe teritoriul elen”, a anunțat Departamentul pentru Situații de Urgență.