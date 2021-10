O insulă din Grecia îndrăgită de români, lovită de furtuni catastrofale. Inundațiile au devastat zona VIDEO

O furtună a lovit duminică insula Evia din Grecia unde a provocat inundaţii şi a întrerupt circulaţia pe mai multe căi rutiere, la câteva săptămâni după incendiile care au făcut ravagii în nordul insulei, informează AFP.

Furtuna, numită Atena de serviciile elene de meteorologie, a provocat "daune foarte importante" reţelei rutiere din apropierea localităţilor costiere Agia Anna şi Psaropouli, a declarat un reprezentant al autorităţilor locale, citat de televiziunea de stat ERT.

"Zeci de case au fost inundate (...), torenţii au ieşit din matcă, cu toate că precipitaţiile au durat doar câteva ore. Este un semn că ne aşteaptă o iarnă foarte grea", a spus George Kelaiditis.

After the #Wildfires in #evia another disaster is striking the communities in the north part of the island, floods. This year the rain season arrived earlier than expected catching authorities and locals off guard. @govgr #flooding #Ευβοια #Greece #greecefires pic.twitter.com/UHREq5mi29