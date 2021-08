Aprecierea grecilor pentru pompierii români. „Am mers să ajutăm, însă am primit mult mai mult!”

Intervenţia pompierilor români este în cea de-a şasea zi şi continuă pe coordonatele de până acum. Ne-au mişcat gesturile localnicilor … Am mers în Grecia să ajutăm, însă am primit mult mai mult! Nu ne aşteptam la aşa o mare recunoştinţă. Ne bucură sufletul să vedem cum ne privesc, cum ne dau «Bună ziua» şi ne zic «Mulţumesc» Toţi cei care ne-au ieşit în cale s-au oferit să ne sprijine, ne-au adus tot timpul apă rece, care valorează foarte mult după câteva ore de stat în preajma flăcărilor”, arată, vineri, IGSU, într-o postare pe Facebook Pompierii povestesc că o mare surpriză le-a fost făcută de un copil, care i-a vizitat în această dimineaţă.”A venit cu plăcinte şi porumb fiert, drept mulţumire pentru că îi protejau satul. În aceste ultime zile a fost depus un efort considerabil din partea pompierilor pentru limitarea propagării incendiilor, însă au avut parte şi de momente cu o mare încărcătură emoţională, care le-a dat putere şi i-a făcut să treacă peste clipele de epuizare. Mulţumim, Grecia”, se mai arată în postare.Vineri dimineaţă, 13 august, acţiunile de stingere şi protecţie ale pompierilor români sunt direcţionate în zona localităţilor Metochi şi Kalyvia. Dispozitivul va fi similar celui din zilele trecute, intervenţia asigurându-se cu 6 maşini de stingere, 2 cisterne şi 1 dronă.Totodată, 6 salvatori din cadrul Unităţii Speciale de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă vor avea misiunea de a asigura alimentarea autospecialelor cu apă, precum şi crearea de culoare pentru limitarea propagării incendiilor, cu ajutorul drujbelor.”Pe timpul operaţiunilor din teren sunt urmăriţi, în mod permanent, parametri (condiţiile meteorologice) care pot influenţa propagarea arderii. Pentru ziua de astăzi, temperaturile se menţin mai scăzute (maxima de 31 grade C), iar viteza şi direcţia vântului au valori similare zilelor trecute. Reamintim faptul că autorităţile elene au rol principal în coordonarea întregii misiuni, aceştia fiind responsabili de configurarea planului de intervenţie, gruparea numerică a forţelor şi efectivelor care alcătuiesc un modul pregătit în a acţiona în vederea limitării răspândirii incendiilor de vegetaţie”, a transmis IGSU.Intervenţia pompierilor români este în cea de-a şasea zi