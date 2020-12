Concert exceptional in Catedrala Notre-Dame pentru prima data dupa incendiu. Cum s-au echipat membrii corului

Postul de televiziune France 2 a difuzat in direct acest concert.Pentru cei 20 de cantareti din corul de la Notre-Dame, concertul de joi seara a reprezentat prima lor aparitie in catedrala din capitala Frantei dupa acel incendiu devastator.La eveniment au fost prezenti, de asemenea, doi solisti si un interpret la orga.Catedrala Notre-Dame este in continuare inchisa pentru public, iar concertul de joi seara s-a desfasurat fara spectatori.Dupa incendiul din aprilie 2019, la Notre-Dame au fost organizate cateva slujbe religioase, dar in format redus si in absenta credinciosilor. O astfel de slujba a avut loc de Paste.Slujbele de Craciun au fost transferate in capitala Frantei in alte spatii, inclusiv intr-un cort de mari dimensiuni detinut de o companie de circ, potrivit postului BFMTV.Anul trecut, traditionala slujba religioasa din Ajunul Craciunului a avut loc la miezul noptii intr-un cort urias amplasat in parcul Bois de Boulogne, situat in partea de vest a Parisului.Presedintele francez Emmanuel Macron a promis ca Notre-Dame din Paris, care este si o celebra atractie turistica, va fi reconstruita pana in anul 2024.