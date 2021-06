Capitanul roman mort pe vapor in India: cadavrul sta din 19 aprilie in camera frigorifica a navei. Toate demersurile de repatriere au fost zadarnice

"Comandantul Sandu Dan a decedat pe nava Vantage Wave sub pavilion Liberia pe data de 19 Aprilie 2021, la 4 zile dupa ce nava a parasit un port de incarcare din India . S-a simtit rau si cel mai probabil a suferit un infarct miocardic fatal pe un fond de imbolnavire inca necunoscut. Armatorii navei au incercat fara succes sa trimita corpul neinsufletit catre tara, desi a tranzitat pentru acest lucru Singapore , Taiwan, S.Korea, Malaysia, Vietnam, chiar si Japonia . Nava a ajuns pe 7 mai 2021 la destinatie in China, dar autoritatile inca nu au lasat nava sa intre la operare nici pana astazi", reiese dintr-un comunicat de presa transmis sambata de SLN.Conform sursei citate, situatia nu a putut fi rezolvata pana la ora actuala."S-au facut pana acum toate demersurile posibile, Ambasada noastra la Beijing, ITF Romania, compania si agentii navei din China, clubul de asigurare, Ministerul Afacerilor Externe, Ambasada Chinei la Bucuresti, avocati si consilieri ministeriali, politicieni. Pana acum lucrurile nu au putut fi rezolvate si ce e si mai rau, echipajul a inceput sa rationalizeze alimentele si apa pentru ca autoritatile chineze refuza orice interactiune cu aceasta nava. Trupul neinsufletit al comandantului Sandu Dan se afla in camera frigorifica a navei din 19 aprilie in pofida faptului ca toate autoritatile, organismele, organizatiile internationale si nationale au fost alertate pana in acest moment. China se pare ca este intr-o frica pandemica pentru ca noua tulpina indiana Covid-19 sa nu se raspandesca in acesta tara", a informat SLN.Sindicatul Liber al Navigatorilor face un apel la presedintele Romaniei pentru "a interveni pe caile oferite de aceasta demnitate si a gasi o modalitate de a debloca acest caz deosebit"."Navigatorii sunt lucratori esentiali in transportul international, prin activitatea lor economia mondiala este stabila in acest context pandemic extraordinar si merita respectul cuvenit pentru ca macar ramasitele pamantesti ale celor care iata, sunt rapusi fiindca isi desfasoara activitatea prin tari si locuri periculoase (vezi India) sa poata fi returnate familiilor in orice conditii", se mai arata in comunicat.Premierul Florin Citu a fost intrebat sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Sibiu, ce face statul roman pentru repatrierea din China a trupului comandantului de nava decedat in urma cu doua luni, scrie News.ro."Sunt sigur ca Ministerul Apararii face tot, dar nu stiu exact situatia si trebuie sa ii cer domnului ministru", a sustinut Citu.