Ciclonul Amphan, cel mai puternic din ultimul deceniu, a facut peste 100 de morti si pagube de miliarde de dolari in India si Bangladesh

Tara vecina, Bangladesh, aflata miercuri pe traiectoria ciclonului Amphan, a anuntat initial pagube de 11 miliarde de taka (130 milioane de dolari americani). Insa, cifra ar putea creste, au anuntat reprezentanti guvernamentali.Cele doua tari au inregistratMajoritatea deceselor au fost provocate dePeste trei milioane de persoane au fost evacuate inainte ca Amphan sa atinga zona de uscat, fiind astfel, potrivit autoritatilor.Ciclonul a afectat peste 13 milioane de persoane - dintre care unele au ramas fara locuintele, altele fara culturi sau terenuri agricole - si peste 1,5 milioane de gospodarii au fost distruse, au declarat pentru Reuters doi reprezentanti ai guvernului din Bengalul de Vest.In North 24 Parganas, district din sudul statului Bengalul de Vest, 700 de sate au fost inundate si 80.000 de oameni au ramas fara locuinte, potrivit ziarului Times of India.Sute de mii de sinistrati se afla in tabere amenajate in acest scop pe teritoriul acestui stat, au precizat autoritatile care se tem ca relaxarea masurilor de respectare a distantei fizice ar putea alimenta o raspandire a cazurilor de infectare cu noul coronavirus.In Calcutta, capitala statului, autoritatile s-au luptat sa indeparteze resturile ramase pe drumuri si arborii doborati decare s-au abatut ore in sir peste orasul cu 14 milioane de locuitori.Ciclonul a distrus de asemenea terenuri agricole din zonele joase de coasta din Bangladesh, iar pagubele produse vor pune in pericol, cel mai probabil, mijloacele de trai ale populatiei, a atentionat organizatia non-profit ActionAid.pentru reconstructia caselor", a declarat Farah Kabir, director al filialei ActionAid din Bangladesh.