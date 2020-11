Incendiul de la Piatra Neamt, repetat la indigo intr-o sectie ATI din India. Cel putin cinci pacienti infectati cu coronavirus au murit

Pacientii erau infectati cu coronavirus, iar unitatea medicala ar fi una privata, informeaza AFP. Tragedia pare trasa la indigo cu cea petrecuta la Spitalul Judetean Neamt, in urma cu doua saptamani.Potrivit sursei citate, focul ar fi pornit de la sectia de Terapie Intensiva in care erau internati 11 bolnavi cu Covid. Cinci dintre ei au murit si altii, aflati in alte saloane ale spitalului, au fost raniti. Spitalul este unul privat, situat in orasul Rajkot din vestul Indiei si trata pacienti cu coronavirus."A avut loc un dezastru aici. Un incendiu a provocat o explozie in Unitatea de Terapie Intensiva. In prezent incercam sa identificam modul in care a inceput focul. In acel moment erau 11 pacienti internati la ATI", a declarat Tejash Karmata, unul dintre reprezentantii unitatii medicale.Bolnavii care au decedat aveau varste curpinse intre 60 si 70 de ani. Se crede ca incendiul a izbucnit din cauza unui scurtcircuit.