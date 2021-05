Doi lei au fost testati pozitiv cu coronavirus la un parc safari din India

Cei doi lei au fost testati dupa ce s-a descoperit ca aveau temperatura corporala ridicata. Animalele sunt in stare stabila si in izolare, iar starea lor este monitorizata.Anuntul de la Etawah Safari Park vine la cateva zile dupa ce la Parcul Zoologic Nehru, tot in India s-au inregistrat opt cazuri de infectare cu coronavirus la lei . Leii respectivi, patru masculi si patru femele, s-au infectat cu o varianta veche a virusului, potrivit The New Indian Express.Ministerul Mediului, Padurilor si Schimbarilor Climatice a anuntat anterior ca avand in vedere experienta cazurilor altor animale testate pozitiv cu Covid-19 la gradini zoologice din lume, nu exista "dovezi factuale ca animalele pot transmite virusul oamenilor".Parcul safari Etawah este inchis vizitatorilor de o perioada din cauza cresterii numarului de cazuri de coronavirus in statul Uttar Pradesh.