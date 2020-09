Coronavirus: Rusia va furniza Indiei 100 de milioane de doze din vaccinul Sputnik V

Mai exact, cele doua parti au convenit sa coopereze in cadrul testelor clinice ale vaccinului rus, care se afla in faza a treia, a informat FIDR intr-un comunicat.Dupa ce a primit aprobarea agentiei de reglementare a medicamentelor din India , FIDR a convenit sa furnizeze 100 de milioane de doze din vaccinul anti-COVID-19.Primele transe ar putea ajunge la sfarsitul acestui an, in functie de rezultatele testelor si de inregistrarea vaccinului de autoritatea de reglementare a medicamentelor din India.La inceputul acestei luni, Rusia a inceput testele ulterioare inregistrarii vaccinului - care a avut loc pe 11 august -, recrutand pana in prezent aproximativ 55.000 de voluntari.Se asteapta ca primele rezultate ale fazei a treia in cadrul testelor clinice sa fie publicate in octombrie sau noiembrie.