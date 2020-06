India a depasit Italia ca numar total de infectii cu coronavirus

Ziare.

Ministerul Sanatatii din India a raportat 9.887 de cazuri noi diagnosticate in ultimele 24 de ore. Totalul infectarilor a ajuns in aceasta tara la 236.657 de cazuri confirmate, informeaza DPA.Cel putin 294 de decese asociate maladiei COVID-19 au fost anuntate sambata in India, iar numarul total al victimelor a urcat astfel la 6.642.Conform acestor statistici, India a urcat pe locul al saselea in clasamentul celor mai afectate tari de pandemia de COVID-19, depasind bilantul Italiei de 234.531 de cazuri confirmate pana vineri seara, potrivit cifrelor comunicate de Universitatea Johns Hopkins din Statele Unite.Multe cazuri noi au fost raportate in zonele rurale ale Indiei, dupa ce sute de mii de muncitori zilieri au parasit orasele plasate in carantina pentru a se intoarce in satele lor natale si au ramas fara locuri de munca in timpul pandemiei. Autoritatile indiene au inceput sa le permita iesirea din orase la inceputul lunii mai, fapt care a dus la scene haotice si la formarea unor cozi impresionante in fata punctelor de control sanitar amplasate la periferiile aglomeratiilor urbane.Guvernul federal indian a inceput sa relaxeze in ultimele saptamani masurile de izolare, adoptate pe 25 martie, incercand sa reporneasca economia tarii.Restrictiile au ramas insa in vigoare in zonele de mare risc, in timp ce pietele, magazinele si companiile industriale au primit permisiunea de a isi relua activitatile. Calatoriile rutiere, feroviare si aeriene au fost, de asemenea, reluate.Guvernul indian a anuntat, totodata, noi reguli privind redeschiderea mall-urilor, restaurantelor, hotelurilor si lacasurilor de cult, cu mentinerea restrictiilor asociate unor adunari publice numeroase, incepand de luni.