India a depasit pragul de 7 milioane de persoane infectate cu noul coronavirus

Datele raportate de Ministerul indian al Sanatatii confirma aproape 75.000 de noi cazuri duminica, fapt care ridica numarul total al persoanelor infectate in India la 7,05 milioane. Astfel, India ocupa locul al doilea in clasamentul celor mai afectate tari din lume dupa Statele Unite, care au confirmat 7,7 milioane de cazuri.Expertii afirma insa ca cifrele reale din India ar putea fi mult mai mari, intrucat rata de depistare din aceasta tara cu o populatie de 1,3 miliarde de locuitori - in care se afla cele mai populate orase de pe planeta noastra - este mult mai scazuta decat in multe alte tari.Aceasta ipoteza este confirmata de o serie de studii ce vizeaza prezenta anticorpilor in organism, care dovedesc o infectare anterioara cu SARS-CoV-2. Acele studii au relevat ca rata de infectare in cadrul populatiei indiene ar putea fi mai mare decat cea calculata pe baza datelor oficial inregistrate.Numarul deceselor a ajuns duminica in India la 108.334, fiind mai mic decat cel raportat in Statele Unite, care au inregistrat 214.305 de decese asociate maladiei COVID-19, si decat cel din Brazilia (150.198), care are cu 2 milioane de cazuri mai putine decat India.Printre factorii care pot sa explice aceste cifre se afla relativa tinerete a populatiei indiene, o posibila imunitate dobandita gratie altor maladii si mai putine declaratii de confirmare a cazurilor de COVID-19.Cresterea numarului de infectari s-a produs in India intr-o perioada in care guvernul continua sa ridice masurile de restrictie pentru a stimula economia nationala, puternic afectata dupa izolarea stricta a populatiei impusa in luna martie.Joi, cinematografele indiene urmeaza sa se redeschida - dar vor functiona la jumatate din capacitate -, iar expertii din domeniul medical se tem ca apropiatul sezon al sarbatorilor locale, in timpul carora se reunesc multimi uriase de oameni cu ocazia unor ceremonii publice, va agrava situatia sanitara din tara.