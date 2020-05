India extinde cu doua saptamani carantina dupa ce a inregistrat un numar record de cazuri noi de COVID-19

Ziare.

Autoritatile au transmis duminica ca vor fi emise noi recomandari si masuri, ce vor avea in vedere necesitatea repornirii activitatii economice.Presa locala a raportat ca transportul in comun, cel feroviar si aerian vor fi suspendate pana la finalul lunii mai. Scolile, hotelurile, restaurantele, barurile, mall-urile, salile de cinema si lacasurile de cult vor fi, de asemenea, inchise in toata tara.Pe 4 mai, Guvernul a suspendat cateva dintre restrictii, permitand redeschiderea magazinelor mici si a unor fabrici. Trenuri pe anumite rute au primit permisiunea de a circula.Ministerul indian al Sanatatii a anuntat duminica o crestere record a numarului de cazuri depistate in 24 de ore, aproximativ 5.000, astfel ca totalul contaminarilor a ajuns la 90.927. Bilantul deceselor a ajuns la 2.872.Expertii spun ca India, tara cu 1,3 miliarde de locuitori, nu pare a fi foarte afectata, dar atrag atentia asupra numarului redus de testari.La nivel mondial, de la depistarea noului coronavirus in Wuhan ( China ), au fost inregistrate peste 4,6 milioane de contaminari si mai mult de 311.700 de decese, potrivit datelor Johns Hopkins University.