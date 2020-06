India: Moartea unui barbat si a fiului sau, victime ale torturii politiei, a declansat un val de indignare impotriva brutalitatii fortelor de ordine

Custodial deaths have become a prevalent thing. Let's demand for the same justice we did for George Floyd. We have stood together as a nation for Nirbhaya. This is a double Nirbhaya for India. #JusticeForJeyarajAndFenix #JeyarajandFenix - Krystle Dsouza (@krystledsouza) June 26, 2020

J. Jayaraj, 58 de ani, si Bennicks Immanuel, 31 de ani, au fost arestati la 19 iunie in statul Tamil Nadu din sudul Indiei, acuzati ca au lasat magazinul deschis dupa ora legala, in ciuda masurilor de izolare in vigoare in legatura cu pandemia de coronavirus.Ei au decedat cateva zile mai tarziu la spital, potrivit unor surse oficiale. Familia ii acuza pe politisti de violente impotriva lor si afirma ca ei sufereau de hemoragii rectale.Doi politisti implicati in arestarea lor au fost suspendati, conform autoritatilor acestui stat.Moartea celor doi barbati in micul oras Sathankulam a declansat un val de proteste in stat, unde comerciantii au declansat miercuri o greva."Vinovatii nu trebuie sa ramana nepedepsiti", a scris sambata pe Twitter un star de la Bollywood, Priyanka Chopra Jonas."Cerem aceeasi justitie care s-a facut pentru George Floyd", a declarat la randul sau actrita Krystle D'Souza.Avocatul si militantul Jignesh Mevani a scris ca in India cazurile precum cel al lui George Floyd sunt "mult prea numeroase".In varsta de 46 de ani, afro-americanul George Floyd a fost ucis de un politist alb la 25 mai la Minneapolis, ceea ce a dus la proteste in SUA si la un val de indignare la nivel international.Conform unui raport al Comisiei Nationale pentru Drepturile Omului, 3.146 de persoane au murit in sectii de politie in India in 2017-2018. Conform aceleiasi surse, politia sustine deseori ca este vorba de sinucideri sau de decese naturale."Violenta si tortura in sectiile de politie (...) au devenit aproape o rutina", acuza organizatia.Potrivit militantilor pentru drepturile omului, cazurile in care sunt condamnati politisti sunt extrem de rare.