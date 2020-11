India raporteaza peste noua milioane de cazuri de coronavirus, al doilea cel mai mare bilant national din lume dupa SUA

Coronavirusul a infectat 9.004.000 persoane in India si a facut 132.162 de morti, potrivit cifrelor oficiale indiene. Cu toate acestea, multi experti considera ca cifra reala este mult mai mare din cauza unui numar relativ mic de teste.Tara cea mai lovita de pandemie ramane oficial Statele Unite, cu 11,6 milioane de cazuri si peste 250.000 de decese.India, a doua tara cea mai populata din lume, a inregistrat o scadere a numarului de noi contaminari in ultimele saptamani, dar inca ramane cu 45.000 de cazuri noi pe zi in medie.New Delhi, care se confrunta in prezent si cu poluarea sufocanta hibernala a aerului, are mai mult de jumatate de milion de cazuri si progresul maladiei se accelereaza.Joi, guvernul capitalei a decis sa mareasca de patru ori amenzile aplicate celor care nu poarta masca.India a impus restrictii foarte stricte in martie. Dar acestea au fost ridicate treptat de un guvern angajat sa relanseze masinaria economica, in timp ce milioane de locuri de munca au fost suprimate de la debutul crizei.Expertii spun ca acest lucru a contribuit la favorizarea extinderii epidemiei, alaturi de reticenta de a purta masca si de ignorarea regulilor de distantare sociala.