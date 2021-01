India se pregateste sa aprobe alte trei vaccinuri, dupa avizul dat serului dezvoltat de Oxford - AstraZeneca

Javadekar a confirmat ca vaccinul Oxford - AstraZeneca a primit aprobarea vineri, asa cum relatau mai multe surse, si a completat: "India este probabil singura tara unde cel putin patru vaccinuri se pregatesc"."Unul a fost aprobat ieri pentru utilizare de urgenta, Covishield de la Serum", a spus el referindu-se la serul dezvoltat local de Serum Institute of India (SII).A doua cea mai populata tara din lume, cu peste 1,3 miliarde de locuitori, India a inregistrat pana in prezent peste 10,2 milioane de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. Rata de infectare a scazut semnificativ incepand cu luna septembrie a anului 2020.Autoritatile spera sa imunizeze 300 de milioane de oameni in primele sase - opt luni ale anului 2021.