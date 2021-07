Mama unei adolescenta din Israel a fost data in judecata de fiica ei dupa ce i-a interzis sa se vaccineze anti-COVID

Mama tinerii i-a interzis sa se imunizeze, motivand ca vaccinarea reprezinta un "experiment de masa". Astfel, tanara a depus apoi o plangere in justitie impotriva mamei, pentru a se putea vaccina anti-COVID, la fel ca tatal ei si alte rude ale sale.O decizie a tribunalului din Haifa din 8 iunie a confirmat verdictul unei instante inferioare care a decis ca tanara se poate vaccina, mai arata sursa citata. Instanta a facut trimitere la recomandarile Ministerului Sanatatii ca toti israelienii sa fie vaccinati de la varsta de 12 ani.In urma deciziei, mama fetei este nevoita acum sa-i permita sa se imunizeze si trebuie sa plateasca si cheltuielile de judecata, care reprezinta aproximativ 1.540 de dolari.Dupa ce numarul de noi infectari de covid a crescut semnificativ in ultimele zile, Ministerul Sanatatii si premierul israelian Naftali Bennet au facut apel la populatie si in special la tineri sa se vaccineze impotriva COVID.