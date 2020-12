Pfizer a solicitat autorizarea de urgenta a vaccinului sau pentru Covid-19 in India

Pfizer, al carui vaccin a fost aprobat recent in Marea Britanie, a contactat autoritatile din India sambata, a declarat V.K. Paul, care ofera consultanta guvernului indian in probleme legate de Covid-19.Autoritatea de reglementare a medicamentelor din India are nevoie in mod normal de 90 de zile pentru a lua o decizie, dar in cazul vaccinului dezvoltat de Pfizer aceasta ar putea veni mai repede, a spus consultantul.Ministerul Sanatatii din India nu a raspuns unei solicitari pentru comentarii.India a raportat peste 9,57 de milioane de cazuri de Covid-19, fiind pe locul al doilea dupa Statele Unite, si aproape 140.000 de decese.CITESTE SI: