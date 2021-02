Pfizer si BioNTech retrag cererea pentru utilizarea de urgenta a vaccinului anti-COVID19 in India. Tara a aprobat doua vaccinuri mai ieftine

India a aprobat deja doua vaccinuri mai ieftine

Compania americana, care a fost primul producator de medicamente care a aplicat pentru autorizarea utilizarii de urgenta a vaccinului sau anti-COVID19 in India, a avut o intrevedere miercuri cu Autoritatea de reglementare a medicamentelor din India, iar decizia a fost luata ulterior, a precizat compania."Pe baza deliberarilor din cadrul sedintei si a necesitatii de informatii suplimentare de care autoritatea de reglementare (indiana) are nevoie, compania a decis sa-si retraga cererea momentan", a afirmat Pfizer intr-un comunicat transmis Reuters. Pfizer va continua sa coopereze cu autoritatea (indiana) si va retrimite cererea de aprobare, alaturi de informatii suplimentare, pe masura ce acestea devin disponibile, in viitorul apropiat", a precizat compania.Pfizer a depus o cerere de autorizare a vaccinului sau in India la sfarsitul anului trecut, insa guvernul indian a aprobat in ianuarie doua vaccinuri mai ieftine - unul de la Oxford University/AstraZeneca si celalalt dezvoltat in tara de Bharat Biotech alaturi de Consiliul indian de Cercetare Medicala. Ambele companii au depus cererile de aprobare a vaccinurilor dupa Pfizer.Organizatia Centrala de Control a Medicamentelor din India a refuzat sa accepte cererea de autorizare depusa de Pfizer fara un studiu local privind siguranta si imunogenitatea vaccinului pentru indieni, a informat Reuters.Pfizer a declarat anterior Reuters ca solicitarea sa este sustinuta de date provenite in urma unui studiu global care au demonstrat o rata de eficacitate de 95% , fara probleme de siguranta asociate vaccinului.La finalul anului trecut, Uniunea Europeana a decis sa cumpere o cantitate suplimentara de 100 de milioane de doze din vaccinul impotriva coronavirusului dezvoltat de Pfizer si BioNTech, aceasta dupa ce in luna iulie a refuzat o oferta pentru un acord mult mai mare, au declarat pentru Reuters mai multi oficiali european.