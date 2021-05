Autoritatile din India au instalat plase pentru a aduna cadavrele aruncate in fluviul Gange de catre cei care nu isi permit incinerarea VIDEO

Descoperirea a 71 de cadavre in statul Bihar a starnit temeri ca virusul face ravagii in vasta parte rurala a Indiei, unde traiesc doua treimi din populatie. Localnicii au declarat pentru AFP ca rudele arunca trupurile neinsufletite in fluviu, pentru ca nu isi permit lemnul pentru incinerarile traditionale hinduse, iar crematoriile sunt coplesite de numarul urias de inmormantari, potrivit ndtv.com.Ministrul apelor din Bihar, Sanjay Kumar, a spus miercuri, intr-un mesaj postat pe Twitter , ca o "plasa a fost instalata" in rau, la granita cu statul Uttar Pradesh, iar numarul patrulelor a fost sporit. El a mai spus ca guvernul statului este afectat "atat de tragedia in sine, cat si de raul facut astfel fluviului Gange".Sanjay Kumar a mai spus ca examinarile preliminare au aratat ca persoanele gasite in fluviu erau moarte de 4 sau 5 zile.Presa locala spune ca in districtul Gahmar din Uttar Pradesh au fost recuperate aproximativ 25 de cadavre. Hindu Daily, care citeaza un oficial al politiei locale, spune ca sunt cozi uriase pentru incinerari in tot statul. "Este posibil ca, in graba, unii sa fi scapat de cadavre aruncandu-le in Gange", a spus Hitendra Krishna.Numarul oficial de decese din cauza COVID-19 in India a ajuns miercuri la un sfert de milion, dar multi experti cred ca cifra reala este de cateva ori mai mare.