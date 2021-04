Situatie dramatica in India: a fost descoperita o varianta "dublu mutanta" a coronavirsului. Pacientii mor la usa spitalelor

"We are just burning bodies as they arrive."



"OMS face tot ce poate, furnizand (Indiei) materiale si echipamente esentiale, in special mii de concentratoare de oxigen, spitale de campanie mobile prefabricate si materiale de laborator", a adaugat Tedros, dupa ce varianta indiana a coronavirusului a creat haos in aceasta tara cu peste 1,3 miliarde de locuitori, careia numeroase tari au anuntat ca ii vor oferi ajutoare sanitare de urgenta. India a inregistrat duminica un record mondial de aproape 350.000 de cazuri de COVID-19 intr-o singura zi. In capitala New Delhi martorii descriu culoare de spitale pline cu paturi si targi si familii implorand in zadar sa li se dea apropiatilor oxigen sau sa fie internati, unii murind la usa spitalelor."Niciodata pana acum importanta vaccinarii nu a fost atat de evidenta", a subliniat directorul general al OMS. Colapsul sistemului sanitar indian este partial atribuit noii variante a coronavirusului SARS-CoV-2, denumita B.1.617, detectata initial in octombrie in vestul Indiei. Ea este descrisa drept "dublu mutanta", intrucat are doua mutatii preocupante la nivelul proteinei spike prin care coronavirusul se ataseaza de celulele umane.Prima mutatie, E484Q, este apropiata de cea deja observata la variantele coronavirusului sud-africana si braziliana (E484K), suspectata ca reduce eficacitatea vaccinurilor anti-COVID-19 existente si sporeste riscul de reinfectare A doua mutatie, L452R, este de asemenea prezenta la varianta descoperita in California si ea ar putea antrena cresterea transmiterii virusului. Este prima data cand aceste mutatii sunt detectate impreuna la o varianta ce are o raspandire semnificativa.