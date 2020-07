Studiu: numarul persoanelor cu COVID-19 din New Dehli, de 33 de ori mai mare decat raportarile oficiale

Potrivit sursei citate, un studiu al Centrului de Control al Bolilor din India arata ca numarul real al persoanelor infectate in New Dehli este de patru milioane, in timp ce raportarile oficiale au inregistrat 120.000 de cazuri.Asta inseamna ca, potrivit studiului, numarul celor infectati ar putea fi de peste 33 de ori mai mare decat cel oficial.New Delhi este cea mai afectata zona din India de pandemie,in oras fiind raportate intr-o singura zi 1.349 de cazuri noi. Cel putin 3.690 de oameni au murit din cauza COVID-19 in New Dehli.Sursa citata mai arata ca Ministerul Sanatatii din India a transmis ca studiul a indicat ca un numar mare de persoane infectate au ramas asimptomatice.