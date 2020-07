Taj Mahal ramane inchis pe perioada nedeterminata. Decizia, luata "in interesul publicului"

Autoritatile locale au emis duminica seara un ordin de extindere a masurilor de inchidere monumentelor din zona Agra. Ordinul guvernului nu specifica durata masurilor restrictive, care au fost introduse in luna martie."In interesul publicului, s-a decis ca deschiderea monumentelor din Agra nu este recomandabila acum", au anuntat autoritatile districtuale.Agra, unul dintre primele focare de coronavirus din India, este cel mai afectat oras din Uttar Pradesh, cel mai populat stat din tara.Nu este clar daca guvernul federal va renunta la planul de redeschidere a altor monumente din tara, cum ar fi Red Fort, din New Delhi.Numarul infectiilor cu coronavirus din India creste in cel mai rapid ritm din ultimele trei luni.Duminica, Ministerul Sanatatii a anuntat o crestere zilnica record, de 24.850 de cazuri noi, si peste 600 de decese. Numarul total al cazurilor a urcat la 673.165, nivel apropiat de cel din Rusia , care este a treia cea mai afectata tara din lume.Guvernul a inceput sa ridice insa restrictiile din tara cu 1,3 miliarde de locuitori. In timp ce zborurile internationale sunt inca suspendate, au fost deblocate cursele interne, iar guvernul spera ca vizitatorii vor incepe sa vina in unele dintre cele mai populare destinatii. Regiunile cele mai afectate sunt in continuare supuse unor restrictii stricte.