Taj Mahal se redeschide luni. Deocamdata, accesul va fi limitat la doar 5000 de turisti pe zi

Accesul va fi permis in limita a doar 5.000 de turisti, pe zi, impartiti in doua grupuri, informeaza News.ro Inainte de peandemie, intre 10.000 si 15.000 de persoane vizitau in fiecare zi Taj Mahal, iar in weekend se ajungea si la 70.000 de vizitatori pe zi.Taj Mahal, una dintre cele sapte minuni ale lumii moderne si principala atractie turistica a Indiei, a fost inchis de la mijlocul lunii martie, din cauza pandemiei de coronavirus.Mausoleul Taj Mahal, cel mai bine pastrat monument-mormant din lume, a fost construit in 22 de ani (1631-1648) de imparatul Shah Jahan, in memoria sotiei sale preferate, printesa persana musulmana, Mumtaz Mahal, care a murit la nasterea celui de-al 14-lea copil al lor. Pe patul de moarte, ea l-a rugat pe imparat sa ii construiasca un mormant frumos. Asa a luat nastere cel mai inegalabil edificiu funera din lume, din marmura alba si pietre pretioase.