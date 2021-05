Medici indieni avertizeaza impotriva folosirii balegii si urinei de vaca ca remediu impotriva COVID-19 VIDEO

Pandemia covid-19 devasteaza India , care inregistreaza oficial 22.66 milioane de imbolnaviri si 246,116 de morti din cauza covid-19. Insa unii experti avertizeaza ca acest bilant ar putea fi de cinci-zece ori mai mare si subliniaza ca oameni din intrega tara intampina dificultati in a gasi paturi la spital, oxigen si medicamente, iar astfel numerosi indieni infrunta boala fara vreun tratament. In statul Gujarat, in vestul Indiei , unele persoane se duc in grajduri de vaci o data pe saptamana pentru a-si acoperi corpul in balega si urina de vaca, in speranta ca astfel isi cresc imunitatea impotriva covid-19 sau in speranta insanatosirii.In hinduism, vaca este un simbol sacru al vietii si pamantului, iar timp de secole hindusii au folosit balega de vaca pentru a-si "curata" locuinta si in rugaciuni rituale, crezand ca are proprietati teraputice si antiseptice. Inclusiv medici vin aici. Ei cred ca aceasta terapie le imbunatateste imunitatea si se pot duce sa-si ingrijeasca pacientii fara frica", declara un director asociat al unei companii farmaceutice, Gautam Manilal Borisa, care sustine ca s-a vindecat in acest fel de covid-19 anul trecut.El obisnuieste sa vina de atunci la Shree Swaminarayan Gurukul Vishwavidya Pratishthanam, o scoala a unor calugari hindusi situata peste drum de sediul central al Zydus Cadila, care dezvolta un vaccin impotriva covid-19. In timp ce asteapta sa li se usuce pe corp balega si urina vacilor, persoane imbratiseaza si onoreaza vaci din grajd sau fac yoga, pentru a-si creste nivelul energiei. Ei se spala, apoi, cu lapte sau lapte batut.Medici si cercetatori din India si din intreaga lume au avertizat in mod repetat impotriva unor "tratamente alternative" impotriva covid-19, subliniind ca pot conduce la un fals sentiment de siguranta si complica probleme de sanatate."nu exista vreo dovada stiintifica potrivit careia balega sau urina de vaca creste imunitatea impotriva covide-19. Acest lucru are la baza in intregime credinta", avertizeaza presedintele Asociatiai medicale indiene, dr JA Jayalal,"Exista riscuri la adresa sanatatii in spoirea cu sau consumarea acestor produse. Alte boli se pot transmite de la animal la om", subliniaza el.Exista ingrijorari cu privire la faptul ca aceasta practica poate conduce la o raspandire a noului coronavirus, in masura in care la ea iau parte adunari sau grupuri. Conducatorul unui grajd din Ahmedabad, Madhucharan Das, a anuntat ca limiteaza numarul participantilor.