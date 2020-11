Un val de smog care afecteaza orasul indian New Delhi creste ingrijorarile privind pacientii cu COVID-19

Poluarea din New Delhi aproape a disparut la inceputul acestui an, cand autoritatile guvernamentale au impus o carantina la nivel national pentru a limita raspandirea coronavirusului. Insa, restrictiile au fost ridicate, iar poluarea a revenit.Indicele de calitate a aerului (ICA) din Delhi, care include concentratia de particule PM2,5, precum si de poluanti cu dimensiuni mai mari, s-a mentinut peste nivelul de 400, pe o scara de 500, timp de cinci zile consecutive, potrivit datelor guvernamentale.Particulele fine PM2,5 pot provoca afectiuni cardiovasculare si respiratorii, inclusiv cancer pulmonar, si prezinta un risc deosebit in special la adresa persoanelor diagnosticate cu COVID-19.R.V. Asokan, secretarul general onorific al Asociatiei Medicale din India , care reprezinta 350.000 de medici, a declarat pentru Reuters ca poluarea aerului i-a facut pe oameni mai susceptibili la infectia cu noul coronavirus. "Particulele PM2,5 depasesc bariera caii nazale, slabesc mucoasa interioara a plamanilor, facilitand raspandirea infectiei cu coronavirus", a explicat Asokan.Medici si cercetatori din intreaga lume au subliniat, de asemenea, o asociere intre poluare si decese la pacientii ai caror plamani sunt fragilizati de noul coronavirus.Nivelurile de particule fine PM2,5 depaseau luni de 20 de ori limita de siguranta indicata de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), conform datelor oficiale.Cele cinci zile cu ICA peste 400 reprezinta cea mai lunga perioada marcata de un nivel atat de ridicat de poluare atmosferica dupa noiembrie 2016. In general, noiembrie este luna cu cel mai ridicat nivel de poluare a aerului in nordul Indiei, atat ca urmare a arderii miristilor de catre fermieri, dar si a faptului ca vremea mai rece contribuie la mentinerea poluantilor in atmosfera.Medicii din Delhi, care au raportat o crestere brusca a numarului de infectii respiratorii asociate poluarii, se tem de o noua inmultire a cazurilor dupa festivalul Diwali care va avea loc weekendul urmator, sarbatorit cu petarde si artificii, cu toate ca anul acesta au fost interzise materialele pirotehnice.Principala instanta de mediu din India, Tribunalul National Verde (National Green Tribunal), a interzis vanzarea si utilizarea petardelor in orasul cu 20 de milioane de locuitori si in localitatile invecinate, de luni pana la data de 1 decembrie, insa unii oameni vor ignora inevitabil dispozitia, noteaza Reuters.Instanta a dispus de asemenea ca autoritatile sa limiteze poluarea aerului din toate sursele "avand in vedere riscul de agravare a COVID-19".Pe langa incendierea miristilor, poluarea din New Delhi este agravata si de emisiile de la fabrici, vehicule si arderea deseurilor.Statul vecin Punjab a inregistrat anul acesta cel putin 50.000 de incendieri ale miristilor, date neschimbate in comparatie cu cele consemnate cu un an in urma, in pofida unei campanii de incurajare a fermierilor sa utilizeze alte metode de curatare a terenurilor agricole dupa recoltare.