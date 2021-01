New Delhi autorizeaza folosirea a doua vaccinuri anti-COVID "pentru situatii de urgenta": "Ambele sunt facute in India"

Aceste doua vaccinuri "sunt aprobate pentru utilizare restransa in situatii de urgenta", a declarat intr-o conferinta de presa controlorul general al medicamentelor din India, V.G. Somani.Premierul Narendra Modi a estimat ca aceasta aprobare, conform unei proceduri accelerate, a fost "un punct de cotitura decisiv pentru intarirea spiritului de lupta" si pentru "accelerarea marsului spre o Natiune mai sanatoasa, libera de COVID"."Faptul ca cele doua vaccinuri carora li s-a dat aprobarea de urgenta pentru utilizare sunt facute in India va face mandru pe fiecare indian!" a spus el pe Twitter , numindu-l semnul unei tari "autonome".India, cu o populatie de 1,3 miliarde de locuitori, este a doua tara cea mai afectata de pandemie, cu peste 10,3 milioane de oameni care au fost infectati. Aproape 150.000 de persoane au murit din cauza COVID-19.Rata sa de noi infectari a scazut semnificativ fata de situatia din septembrie, cand erau raportate peste 90.000 de cazuri in fiecare zi.Aceasta unda verde ar trebui sa faca posibila demararea unei vaste campanii de vaccinare.Exercitii de simulare au fost deja efectuate la nivel national si 96.000 de lucratori din domeniul sanatatii au fost instruiti pentru administrarea vaccinului.Somani a declarat reporterilor ca autoritatea de reglementare "nu va da niciodata aprobare daca ar exista vreo preocupare in materie de securitate"."Aceste vaccinuri sunt 100% sigure", a continuat el, adaugand ca efectele secundare observate, precum "febra usoara, durere si alergii sunt comune tuturor vaccinurilor".Serum Institute din India, cel mai mare producator de vaccinuri din lume, a declarat ca produce in fiecare luna intre 50 si 60 de milioane de doze de vaccin AstraZeneca.Seful sau executiv, Adar Poonawalla, a postat pe Twitter, dupa ce s-a anuntat unda verde, ca vaccinul va fi "gata de distribuire in urmatoarele saptamani".