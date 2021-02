VIDEO Imagini cu ghetarul din Himalaya care s-a prabusit intr-un lac de acumulare. 150 de oameni ar fi murit, potrivit primelor date

#Breaking A massive sudden floods in Dhauliganga after a huge Himalayan glacier collapse in Reni village in Uttarakhand which destroyed many river bankside houses now. This is real #ClimateEmergency.



My thoughts & prayers with the people of Uttarakhand.🙏🏻pic.twitter.com/mMHjyODbq4 - Licypriya Kangujam (@LicypriyaK) February 7, 2021

Just In | High alert in U.P., Uttarakhand after part of #NandadeviGlacier breaks off, casualties feared. https://t.co/UhVrjhkcl3 - The Hindu (@the_hindu) February 7, 2021

"Numarul concret al victimelor nu a fost deocamdata confirmat", dar ne temem ca intre 100 si 150 de persoane au murit, a declarat Om Prakash, secretar-general al guvernului din statul indian Uttarakhand, unde s-a produs incidentul. Un martor ocular afirma ca a vazut un "zid" de praf, roci si apa, dupa ce o avalansa s-a produs in valea unui rau."Viitura s-a produs foarte repede, nu am avut timp sa alertam pe nimeni", a declarat Sanjay Singh Rana, care locuieste intr-o zona inalta a satului Raini, intr-o conversatie telefonica purtata cu jurnalistii de la Reuters. "Am crezut ca si noi vom fi luati de viitura", a adaugat el.Localnicii se tem ca angajatii care lucrau la proiectul unei hidrocentrale din apropiere au fost luati de viitura, precum si satenii aflati pe malurile raului in timp ce cautau lemne pentru foc si isi supravegheau turmele de animale, a adaugat Sanjay Singh Rana."Nu avem nicio idee despre numarul oamenilor care sunt dati disparuti", a mai spus el.Prim-ministrul indian Narendra Modi a anuntat ca urmareste situatia cu mare atentie."India este alaturi de Uttarakhand si intreaga natiune se roaga pentru siguranta tuturor oamenilor de acolo", a declarat Narendra Modi pe Twitter , dupa o conversatie telefonica purtata cu premierul acestui stat indian. Fortele aeriene indiene sunt pregatite sa intervina pentru a participa la misiunile de salvare, a anuntat guvernul federal de la New Delhi, in timp ce echipaje de interventie au fost deja trimise in zona pe calea aerului, a anuntat ministrul indian de Interne, Amit Shah.Autoritatile indiene au plasat in stare de alerta maximala multe dintre districtele aflate in nordul tarii.Imagini distribuite de localnici pe retelele de socializare au surprins momentul in care apele lacului de acumulare s-au revarsat peste marginea superioara a barajului si au maturat tot ce le-a stat in cale.Acele inregistrari video, care nu au putut fi verificate deocamdata de Reuters, arata inclusiv momentul in care viitura a dus la vale mai multe echipamente de constructie aflate la baza barajului."Inundatiile de pe raul Alaknanda dincolo de stramtoarea Nandprayang au devenit un fenomen obisnuit", a declarat Trivendra Singh Rawat, prim-ministrul statului Uttarakhand, intr-un mesaj pe Twitter."Nivelul apelor raului este acum cu 1 metru peste cota normala, dar a inceput sa scada", a adaugat oficialul indian.Statul Uttarakhand, situat in Muntii Himalaya, se confrunta adeseori cu un risc sporit de inundatii, viituri si alunecari de teren. In iunie 2013, ploile torentiale au provocat inundatii catastrofale, care au facut aproape 6.000 de victime.Acel dezastru natural a fost denumit "tsunami Himalayan" de companiile mass-media din cauza torentelor uriase de apa care s-au format in munti si care au trimis la vale cantitati mari de roci si de noroi, acoperind locuinte si distrugand numeroase cladiri, drumuri si poduri situate in aval.