VIDEO Un barbat de 60 de ani, la un pas sa fie calcat de tren dupa ce si-a scapat un pantof pe sine

Omul traversa platforma de cale ferata, cand i-a scapat pantoful si s-a intors sa-l recupereze si sa si-l puna inapoi in picior, relateaza Digi 24. Din fericire, un politist il avertizeaza ca se apropie un tren si il striga sa se urce pe peron, sub privirile uimite ale celor prezenti in gara.Calatorul norocos, in varsta de 60 de ani, a fost tras, in ultima clipa de mana de catre politistul care trecea din intamplare pe acolo.