Cinci persoane din aceeasi familie, o femeie insarcinata, tineri proaspat casatoriti - printre victimele tragediei aviatice din Indonezia

AGUS MINARNI SI MUHAMMAD NUR KHOLIFATUL AMIN

CINCI PERSOANE DIN ACEEASI FAMILIE

O FEMEIE INSARCINATA SI FAMILIA SA

PILOTUL AFWAN

ANGGA FERNANDA AFRION

IHSAN ADHLAN HAKIM SI PUTRI WAHYUNI

Zborul SJ182 a pierdut contactul cu controlorii de trafic sambata, la scurt timp dupa ora locala 14.40, la aproximativ patru minute de la decolarea de pe aeroportul international Soekarno-Hatta. La bord se aflau 50 de pasageri si 12 membri ai echipajului. Salvatorii, care pana acum au gasit in mare bucati de avion si ramasite umane, cauta in continuare.CNN si BBC prezinta detalii despre cateva dintre victimele tragediei:Agust Minarni si Muhammad Nur Kholifatul Amin calatorisera de la locuinta lor din Mempawah la Jakarta pentru a fi prezenti la inmormantarea tatalui lui Amin, la Ponorogo. Cand erau la Ponorogo, cei doi au putut petrece ceva timp cu unul dintre fiii lor, care studiaza la o scoala cu cazare acolo. Cand cei doi au revenit la Jakarta, fratele lui Minarni, Yudiansyah Yunus, le-a cerut ajutorul pentru a obtine un loc la o scoala cu internat pentru unul dintre copiii sai.Atunci Yunus a vorbit ultima data cu cei doi. Minarni si sotul ei ar fi trebuit sa plece aca in 5 ianuarie, cu alta companie aeriana, Nam Air, dar marti, cand au venit la aeroport, lor li s-a spus ca pentru a se imbarca trebuie sa faca un test PCR pentru coronavirus, ceea ce le-a intarziat plecarea cu cateva zile. Dupa ce au primit rezultatele testelor, cei doi si-au rezervat bilete pentru zborul catre casa, insa de aceasta data la compania Sriwija Air, chiar pentru avionul care s-a prabusit sambata.Rizki Wahyudi, in varsta de 26 de ani, sotia sa de aceeasi varsta Indah Halimah Putri si fiul lor de 7 ani se aflau in avionul care s-a prabusit. Alaturi de ei erau si mama lui Wahyudi si inca o ruda.Cei cinci fusesera in Insulele Bangka in vizita la rude si plecau catre casa, in Kalimantanul de Vest, via Jakarta. Duminica, doi unchi ai lui Wahyudi au oferit ADN pentru a ajuta la procesul de identificare.Ratih Windania, fiica sa Yumna (2 ani) si nepotul sau Athar Rizki Riawan (8 ani) si-au facut un selfie inainte de decolarea zborului SJ182.Windania, care era insarcinata in patru luni, a vizitat impreuna cu copiii membri ai familiei sale la Jakarta, iar inainte de decolare le-a transmis zambind rudelor un mesaj de ramas bun.Capitanul aeronavei, Afwan, in varsta de 54 de ani, a plecat in graba de acasa sambata, in zina in care avionul sau s-a prabusit. Nepotul sau a povestit pentru BBC Indonezia ca pilotul s-a plans ca nu i se calcase camasa. Inainte de a pleca, pilotul le-a cerut iertare celor trei copii ai sai pentru ca trebuie din nou sa plece.Afwan si-a inceput cariera de pilot in fortele aeriene, iar in 1987 a devenit pilot de zboruri comerciale.Marinar, Angga a devenit tata in urma cu doar o saptamana, cand sotia sa a dat nattere unui baietel. Faptul ca a devenit tatal l-a motivat sa munceasca si mai mult, spune mama barbatului. Aceasta a povestit ca fiul sau a sunat-o vineri tarziu si i-a spus ca trebuie sa plece cu avionul la Pontianak pentru ca nava sa are o defectiune si seful sau i-a cerut sa vina urgent. Angga Fernanda Afrion facea deseori calatorii de lucru in arhipelag, insa prefera deplasarile cu vaporul, lua avionul rar.Proaspat casatoriti, Ihsan si Putri se deplasau la Kalimantan pentru a face o petrecere de nunta pentru membri ai familiei lui Ihsan care locuiesc in Pontianak. "Planul era ca evenimentul sa aiba loc sambata viitoare", spune fratele mai mic al lui Ihsan, Arwin Amru Hakim. Insa acum intreaga familie se roaga pentru cei doi, a mentionat Arwin.