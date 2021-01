Cum a ratat un pasager avionul prabusit in Indonezia. Motivul pentru care i-a fost interzis accesul la bord in ultimul moment

Conform site-ului avherald.com, pasagerul a rezervat un loc in avionul prabusit, dar a ratat zborul deoarece nu ii venise rezultatul testului PCR pentru Covid-19. Rezultatul i-a sosit abia dupa ce aeronava decolase.Pasagerul era negativ la COVID-19, ceea ce i-ar fi permis sa urce in avion. Un avion al companiei Sriwijaya Air, cu 62 de persoane la bord, s-a prabusit sambata, 9 ianuarie, in Marea Java, la cateva minute dupa ce decolase din capitala indoneziana Jakarta, transmite Reuters.Avionul, un model Boeing 737-500, zbura spre Pontianak (Kalimantanul de Vest) cand a disparut de pe sistemele radar la scurt timp dupa decolarea de la Jakarta, in jurul orei locale 14:30 (7:30 GMT). Decolarea fusese amanata cu 30 de minute din cauza ploii abundente.Ministrul indonezian al transporturilor Budi Karya a declarat intr-o conferinta de presa ca 62 de persoane, printre care 12 membri ai echipajului, se aflau la bordul avionului ce efectua zborul SJ-182. Potrivit website-ului detik.com, Budi Karya a afirmat ca avionul a cazut langa insula Laki, la aproximativ 20 kilometri de aeroport.Comitetul de siguranta al Ministerului Transporturilor indonezian a precizat ca toti cei aflati la bordul avionului erau cetateni indonezieni.