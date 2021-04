Un nou cutremur puternic in Indonezia. Cel putin sapte persoane au murit

Epicentrul cutremurului, care a avut loc dupa-amiaza, a fost la 45 de kilometri de Malang, o aglomerare de aproape 3 milioane de locuitori.Seismul, inregistrat la o adancime de 82 de kilometri, a dus la importante pagube la sute de locuinte, precum si numeroase cladiri publice."Potrivit ultimelor informatii, sapte persoane au fost gasite decedate, doua au fost grav ranite si zece au rani mai putin grave", a detaliat purtatorul de cuvant al Agentiei nationale de gestionare a catastrofelor, Raditya Jati.Mai multe sate din zona au fost evacuate, a adaugat el.Imaginile difuzate au aratat un plafon prabusit intr-un spital, precum si resturi pe podeaua Parlamentului local din Blitar, in sud-vestul regiunii Malang.Aceasta noua catastrofa naturala are loc in momentul in care tara a fost afectata de un violent uragan care a lovit estul arhipelagului, provocand moartea a 200 de persoane. Indonezia se confrunta in mod regulat cu cutremure sau eruptii vulcanice din cauza pozitiei pe "Cercul de foc" al Pacificului, unde placile tectonice intra in coliziune.In 2018, insula Lombok si cea vecina Sumbawa au fost lovite de un violent seism, in urma caruia au murit peste 550 de persoane.In acelasi an, un alt seism cu magnitudine 7,5 a provocat un tsunami care a lovit Palu, pe insula Sulawesi. Au murit sau au disparut 4.300 de oameni.Insula Java a fost afectata de un seism cu magnitudine 6,3 in 2006, in apropiere de orasul Yogyakarta (centru), provocand in jur de 6.000 de morti si zeci de mii de raniti.Un an mai tarziu, un sesim cu magnitudine 8,7 care a lovit Sumatra, in mod frecvent afectata, a dus la moartea a 900 de persoane si ranirea a 6.000.Dar tara ramane marcata de cutremurul din 26 decembrie 2004, cu magnitudine 9,1 in largul Sumatrei, care a provocat un important tsunami. Au murit 220.000 de oameni in toate regiunea. Este vorba despre cele mai grave catastrofe naturale inregistrate vreodata.